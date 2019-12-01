Busca SECULT al DJ que abrirá el concierto de la OFEQ con Mariana Bo

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura del estado (SECULT) emitió la convocatoria para seleccionar al o la DJ que se encargará de abrir el concierto que la DJ Mariana Bo y la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) ofrecerán el 18 de septiembre próximo en el Teatro Metropolitano de la capital de la entidad.

El llamado está dirigido a DJs y artistas de música electrónica mujeres y hombres originarios o radicados en Querétaro, quienes pueden presentar propuestas individuales o en dúo.

Además de participar como abridor del concierto, lo que contribuirá a la proyección de su talento musical y fortalecerá la escena electrónica y cultural local, el o la ganadora recibirá un apoyo económico de 25 mil pesos.

Como parte de los criterios de selección, los participantes deberán demostrar calidad técnica y creatividad musical, presencia escénica, originalidad y propuesta artística, compatibilidad con el concepto del evento (música electrónica, fusión, apertura cultural), experiencia en escenarios en vivo, y deberán estar inscritos en el Registro Artístico Queretano (https://boggy-cycle-db7.notion.site/1a0e1e30045280508e8cd53b0a94684e).

El tiempo de participación del proyecto ganador en el concierto será de 20 a 30 minutos; la propuesta seleccionada deberá ajustarse al horario de pruebas de sonido y montaje del evento y no se permitirá el uso de lenguaje o contenido ofensivo durante la presentación.

La convocatoria establece que las personas que se postulen serán tratadas en todo momento con respeto; no se demeritará el trabajo de las, los y les artistas y por ningún motivo serán discriminadas por razón de identidad y expresión de género, raza, origen u orientación sexual.

El periodo de inscripción vence el 31 de agosto; las propuestas se recibirán en la liga https://forms.gle/7ZgvGyczhyADrB5e9 y los resultados se publicarán el 11 de septiembre en las redes y página oficial de la SECULT en donde también pueden consultarse los pormenores de la convocatoria.