Aún puedes participar en el Concurso Estatal de Cuento Infantil: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE), en colaboración con Cuarta República, Editorial de Michoacán, invita a niñas y niños de primaria a participar en el Concurso Estatal de Cuento Infantil “Mapeco”, que cierra el próximo 30 de septiembre a las 23:59 horas, señaló la secretaria de Gabriela Molina, esto con el propósito de fomentar la creatividad y el aprecio por la literatura y el arte.

Se otorgarán diez premios, que incluyen laptops para el primer, segundo y tercer lugar, y tabletas electrónicas para los puestos del cuarto al décimo. El cuento ganador del primer lugar también recibirá una laptop para el docente responsable. Además, los cuentos premiados formarán parte de una antología estatal impresa y digital.

El concurso se enfoca en el género de cuento infantil, y cada obra debe ser original e inédita. Las y los estudiantes, con el apoyo de sus docentes, deberán crear un cuento inspirado en la obra "El Huachito", del artista gráfico uruapense Manuel Pérez Coronado (Mapeco). Aunque la temática es libre, se busca que los trabajos recuperen las experiencias de vida de los niños en su entorno familiar y comunitario, y que promuevan valores como el respeto a la vida, la diversidad cultural y conservación de la naturaleza.

Los textos pueden ser escritos a mano o en computadora, con una extensión máxima de tres cuartillas. Se privilegiará la imaginación, creatividad y originalidad de los cuentos. Deberán ser enviados exclusivamente por correo electrónico a la dirección institucional mapeco@mich.nuevaescuela.mx. Cada cuento debe enviarse en un archivo independiente e incluir el título, seudónimo, grado, grupo, nombre de la escuela, clave de centro de trabajo, municipio, y los datos de contacto del docente responsable. No se aceptarán trabajos enviados por otros medios. Para conocer a detalle la convocatoria pueden entrar a la página https://dti.see.michoacan.gob.mx/mapeco/.