Aún abierta, convocatoria para Desfile de Catrinas y Catrines de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 10:29:10

Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) recuerda a la ciudadanía que permanece abierta la convocatoria para participar en el Desfile de Catrinas y Catrines 2026, que este año celebra su décimo aniversario y se ha consolidado como una de las actividades más representativas del Día de Muertos.

El desfile forma parte de la cartelera cultural del gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas, fortalecer la identidad cultural de la ciudad y promover la participación ciudadana.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, invitó a las y los morelianos, así como a colectivos, instituciones educativas, asociaciones y agrupaciones artísticas y culturales, a sumarse a esta celebración caracterizados como catrinas y catrines.

“Invitamos a quienes aún no se han registrado a participar y formar parte de esta edición tan especial, en la que conmemoramos diez años de llevar esta gran fiesta a las calles de Morelia".

El desfile se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre, con un recorrido que iniciará aproximadamente a las 18:00 horas en la Fuente de Las Tarascas. Posteriormente avanzará por la avenida Madero para concluir frente a la Catedral de Morelia, donde se desarrollará un programa artístico.

Para esta edición se espera la participación de más de 3 mil 500 personas caracterizadas como catrinas y catrines, quienes llenarán las calles del Centro Histórico de creatividad, color y tradición.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre y puede consultarse en la siguiente liga: https://acortar.link/0IHARn

Las y los interesados pueden realizar su registro en: https://forms.gle/ywsJpvirjachgEPM6

Con esta actividad, el Gobierno de Morelia continúa impulsando acciones que fortalecen el patrimonio cultural, promueven la participación ciudadana y mantienen vivas nuestras tradiciones.