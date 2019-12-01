Artesanos, agentes de armonía y cultura: Casart

Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo del 2026.- Los artesanos de Michoacán son agentes de armonía y cultura en las comunidades del estado, destacó Cástor Estrada Robles, director general de la Casa de las Artesanías del estado (Casart); pidió que los creadores sigan firmes en sus comunidades, enseñando a las nuevas generaciones para seguir con las tradiciones que caracterizan y ponen en alto a nuestro territorio.

En el marco de la ceremonia de premiación del 65° Concurso Estatal de Artesanías de Domingo de Ramos, el funcionario estatal recalcó que la tradición artesanal michoacana no es solo una expresión cultural que se refleja en ser objetos de gran ejecución para embellecer espacios o portar textiles únicos, sino que el sector artesanal representa la práctica de la economía solidaria, valoriza el talento quienes la realizan y una alternativa ante el consumo desmesurado.

La labor artesanal, dijo, es una alternativa viable para el sustento económico en las comunidades, pues existe libertad creativa y de producción, así como respeto al medio ambiente y los conocimientos tradicionales.

Cástor Estrada destacó que esta edición del Concurso Artesanal de Domingo de Ramos marca un precedente, pues tiene una bolsa de premios histórica de un millón 600 mil pesos; participaron mil 511 artesanos de las 16 ramas artesanales, procedentes de 91 localidades de 42 municipios del estado, con la inscripción de dos millón 447 piezas.