Arrancan SECULT y USEBEQ el Programa de Artes Escénicas en la Escuela

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Con el propósito de enriquecer la formación académica y cultural de los estudiantes de educación básica, la Secretaría de Cultura del estado (SECULT), en coordinación con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), inauguró el Programa de Artes Escénicas en la Escuela.

En el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), la titular de la SECULT, Ana Paola López Birlain, destacó la importancia de sembrar en las y los niños, desde muy temprana edad, la semilla del arte y la cultura como las herramientas más poderosas para forjar una sociedad de bien, con valores, honestidad y en paz.

A su vez, la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, reafirmó el compromiso de esa dependencia con una educación integral que promueve el arte como vehículo de transformación personal y social al destacar a este programa como una experiencia diferente que enriquece la cultura de los niños, niñas y adolescentes, y que contribuye con su desarrollo emocional e intelectual, ofreciéndoles nuevas formas de comunicación que impactan positivamente en su entorno familiar y social.

El programa representa una oportunidad única para que el alumnado aprecie el desarrollo de temas a través del arte, lo cual enriquece su formación académica, mejora sus habilidades comunicativas y fortalece los lazos de amistad, compañerismo y trabajo en equipo.

Serán 14 las obras presentadas por tres compañías de teatro seleccionadas por el INBAL, sumando 42 funciones con una duración aproximada de una hora. De estas presentaciones, 14 se llevarán a cabo en el Auditorio “Francisco Muñoz” del CEART, y las 28 restantes se presentarán en escuelas de educación primaria general e indígena, así como secundarias, impactando a 19 mil 100 estudiantes en distintos municipios de la entidad.