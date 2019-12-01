Anuncian beca del 90% para maestría en cine en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 09:35:35

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto 2025.– La Secretaría de Turismo de Michoacán, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Cine y Creación (ILATACC) y la Comisión de Filmaciones de Michoacán (COFILMICH), lanza la beca "Lo viste en pantalla, ¡lo vives en Michoacán!", una oportunidad única para quienes buscan especializarse en el ámbito cinematográfico.

Se trata de una beca semilla piloto que ofrece un descuento del 90% para cursar una de las tres maestrías presenciales en el ILATACC: Producción, Cinematografía o Edición, con una duración de dos años en la ciudad de Morelia.

El programa está diseñado con acompañamiento académico completo y objetivos de desempeño claros. Las clases comenzarán la próxima semana y se impartirán de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Además, la persona seleccionada también recibirá un 50% de descuento en la inscripción.

La convocatoria está dirigida a egresados de carreras como cine, comunicación, administración, derecho, artes visuales, fotografía, producción audiovisual o áreas afines, que cuenten con disciplina, compromiso y el deseo de retribuir profesionalmente al estado de Michoacán.

Requisitos para aplicar:

Enviar currículum vitae.

Adjuntar una carta de motivación (máximo una cuartilla).

Correos para postulación:

Fecha límite para postularse: sábado 24 de agosto.

Solo hay un lugar disponible, por lo que se espera una selección altamente competitiva. El objetivo es formar talento que contribuya al crecimiento de la industria audiovisual en Michoacán, reconocido como “El alma de México”.

Más información disponible en la página oficial de Facebook de COFILMICH.