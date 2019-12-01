ANIMAL Film Fest abre convocatoria para su edición 2027 en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 22:24:47

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Los realizadores de cortometrajes de terror y cine fantástico ya pueden preparar sus trabajos para participar en la octava edición de ANIMAL Film Fest, que abrió su convocatoria para integrar la Selección Oficial 2027.

El festival recibirá producciones de México y otros países hasta el 30 de mayo de 2027. La invitación está dirigida a cineastas interesados en presentar historias relacionadas con el horror, el suspenso, el thriller y otros estilos del cine fantástico.

Para esta edición, la competencia contará con cuatro categorías: Michoacano, Mexicano, Latinoamericano e Internacional. Además, se entregará un reconocimiento al mejor cortometraje animado.

Los trabajos seleccionados competirán por premios de acuerdo con su categoría y procedencia. Con esta nueva organización, el festival busca dar mayor espacio a las producciones locales y a las propuestas de otras regiones.

Las inscripciones se realizarán únicamente por internet, mediante las plataformas FilmFreeway, Festhome y MoviBeta. Las bases y los requisitos para participar pueden consultarse en el sitio oficial de ANIMAL Film Fest.

La octava edición se llevará a cabo de manera presencial del 7 al 10 de octubre de 2027, en Morelia, Michoacán, donde se reunirán las propuestas seleccionadas de cine de horror y fantástico.