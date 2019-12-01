Alista SECULT Festival Querétaro Design Week

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- La secretaria de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, presentó la séptima edición del Festival Querétaro Design Week, encuentro que desde 2015 ha dado proyección a más de 300 creativas y creativos locales, consolidándose como un espacio que impulsa oportunidades, fomenta el diálogo y posiciona a Querétaro como un referente nacional e internacional del diseño.

Durante la rueda de prensa, expuso que del 3 al 6 de diciembre la capital queretana será escenario de foros, exposiciones, experiencias, pasarelas, música y encuentros en los que convergerán diseñadores, artistas, estudiantes, instituciones, empresas y ciudadanía, actividades que comparten el mismo propósito: demostrar que la creatividad es una herramienta poderosa para construir comunidad y fortalecer una cultura de paz.

“Este año celebramos también seis años del nombramiento de Querétaro como Ciudad Creativa de Diseño por la UNESCO, un reconocimiento que nos integra a una red global de innovadores y creadores”, recordó.

López Birlain señaló que el Festival Querétaro Design Week 2025 es posible gracias a la colaboración entre instituciones públicas y privadas, universidades, cámaras empresariales, asociaciones, colectivos y la amplia comunidad creativa, cuya suma de esfuerzos demuestra que el diseño abre oportunidades e impulsa la economía creativa.

En su momento, el director del evento, Jaro Gayosso, reafirmó que el Festival Querétaro Design Week es un escaparate para mostrar el talento creativo local; indicó que, en esta ocasión las sedes del encuentro serán el Museo de Arte de Querétaro, La María Mezcalera, el Domo Central de Diseño, el Hotel Plaza de Armas y el Patio Rosa de Casona Monte Sacro.

La presidenta de la Fundación Nakawé Bordando Comunidades, Yasmín Vázquez, resaltó que el Festival Querétaro Design Week es una iniciativa altruista, y se realiza gracias a la suma de las voluntades de creativos, instituciones públicas, privadas, educativas y gremiales, todos con la convicción firme de generar cultura de diseño, para que se valore y se consuma, apuntó.

Cabe señalar que el objetivo es promover e impulsar la industria creativa queretana y así dar visibilidad a todas esas propuestas que se realizan por el talento local, pues todo a nuestro alrededor está diseñado: la ropa que utilizamos, el auto que manejamos o la silla donde nos sentamos, apuntó.