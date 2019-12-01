Adelantan Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2025; será en noviembre

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- El presidente de la Union Ganadera Regional de Queretaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez adelantó que la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ), se realizará del 15 al 30 de noviembre, y el costo del boleto de acceso tendrá un precio de 100 pesos.

Explicó que el adelantar la FIGQ, tiene la intención de que vaya más gente al Ecocentro Expositor, ya que al realizarse en el mes de diciembre, como históricamente se hacia, muchos personas optaban por no ir debido a las bajas temperaturas.

“Les puedo adelantar que este año la vamos hacer del 15 al 30 de noviembre, más que nada para que la gente, las familias acudan, en diciembre ya hace mucho frío y la gente no quiere acudir por cuidar a los niños, por que no se vayan a enfermar; vamos a ver como nos va en la Feria, por que queremos que acudan todas las familias (…), estamos preparando todo para que la gente se vaya a divertir”, dijo.

Aseguró que la cartelera para el Teatro del Pueblo y el Palenque no contará con artistas que toquen musica que haga apología a la violencia, ya que se suman al decreto emitido, el pasado 19 de agosto del 2025, por el gobernador Mauricio Kuri González, para evitar que se toque musica que haga apología del delito; aseguró que también ya se trabaja de forma coordinada con instancias de seguridad en reuniones para establecer los protocolos de actuación, como cada año.

“Nos preocupa y ocupa el teme se logística y seguridad, ya hemos tenido reuniones desde hace más de un mes, la verdad es que vamos muy bien (…), ustedes saben que hoy lo que queremos es un Querétaro tranquilo, un Querétaro seguro y este tipo canciones no abonan en nada en la sociedad; nosotros vamos de la mano con lo que dice el gobernador Mauricio Kuri, y vamos a traer artistas que no hablen de este tipo de violencia”.

Mencionó que, los centros nocturnos que se pudieran establecer en el recinto ferial, estarán bajo estricta vigilancia, y se coordinaran con la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, para mantener el orden en todo momento.

Aunque no especifico cuando será la presentación oficial, reconoció la organización ya se encuentra avanzada, y en próximas fechas se estarán dando a conocer los detalles y cartelera para la FIGQ.