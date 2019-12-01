Acuerdan estados fortalecer el Programa Cultural de la Huasteca mexicana

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- Secretarias, Secretarios y representantes de Cultura de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro acordaron fortalecer y dar continuidad, visibilidad y prioridad de manera coordinada al Programa Cultural de la Huasteca, para reconocerlo como circuito cultural único en México que debe preservarse.

En el marco de la Reunión Nacional de Cultura 2025, la titular de la Secretaría de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, participó en los acuerdos en los que los funcionarios de cada entidad se comprometieron a desarrollar su correspondiente plan de trabajo para la Huasteca, que luego se articulará en un programa común y se presentará a la Secretaría de Cultura federal.

Las y los participantes abordaron la importancia de preservar el aspecto comunitario de las tradiciones culturales, equilibrando la conservación con el impulso a la economía creativa y el turismo, y acordaron trabajar de manera articulada durante todo el año, no sólo en torno al festival.

Asimismo, los funcionarios de los seis estados darán oportunidad a nuevas expresiones artísticas y generaciones dentro del marco del Festival de la Huasteca y su programa, y fortalecerán el componente académico mediante investigación, documentación y publicaciones.

También organizarán intercambios culturales entre estados vecinos y desarrollarán festivales regionales dentro de cada estado para formar nuevos talentos y crear semilleros en los municipios, además de impulsar festivales en las diferentes demarcaciones para visibilizar y formar talento local.

De igual forma, se comprometieron a organizar mesas o foros temáticos sobre aspectos específicos como la relación de la cultura huasteca con la naturaleza y el cambio climático, nuevas expresiones artísticas y otros temas relevantes para la región.

Finalmente, las y los participantes destacaron que es fundamental mantener el equilibrio entre tradición, comunidad, economía creativa y apertura a nuevas generaciones y conicidieron en que el éxito del programa depende del compromiso firme y coordinado de los estados que conforman la Huasteca de México.