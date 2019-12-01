Abren inscripciones para cursos de verano en casas de cultura y bibliotecas de la capital queretana 

Querétaro, México, 3 de julio de 2026.- La titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, Martha Daniela Salgado Márquez, informó que el próximo 13 de julio se abren las inscripciones para los cursos de verano que se realizarán en las casas de cultura y bibliotecas públicas a cargo de la administración.

Precisó que se tendrán actividades gratuitas en nueve bibliotecas públicas municipales y cursos con cuota de recuperación en distintas casas de cultura, por lo que las autoridades invitaron a las familias a acudir a la sede más cercana a su domicilio.

“Los cursos en las bibliotecas se desarrollarán durante cuatro semanas con actividades culturales, artísticas y de fomento a la lectura para niñas y niños; se tendrá cupo limitado, serán completamente gratuitos y se impartirán en las bibliotecas Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano Azuela, Rosario Castellanos, Bicentenario, Juan de Dios Bátiz, Enrique Burgos, Epigmenio González, Félix Osores y la ubicada en el antiguo casco de Hércules, donde las actividades se realizarán del 20 de julio al 8 de agosto, en horario de 9:30 a 12:30 horas, para menores de 6 a 11 años”, dijo.

Mencionó que también se darán cursos integrales de cuatro y cinco semanas en diversas casas de cultura, con actividades artísticas, culturales y deportivas en horario de 9:00 a 13:30 horas.

“Las cuotas irán de mil 900 a dos mil 350 pesos, dependiendo de la duración y la sede; también se ofrecerán talleres de música, danza, teatro, artes plásticas y desarrollo humano en las casas de cultura Ignacio Mena Rosales y Josefa Vergara y Hernández, con cuotas de 360 a 450 pesos”.

Destacó que se otorgarán becas para niñas y niños en situación vulnerable, en coordinación con asociaciones civiles y la Casa Hogar Puertas Abiertas, además de mantener las actividades gratuitas en las bibliotecas municipales para apoyar a las familias durante el periodo vacacional.