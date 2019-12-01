Japón lanza una nave que buscará traer muestras de una luna de Marte

Japón lanza una nave que buscará traer muestras de una luna de Marte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 22:32:13
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Tokio, Japón, 19 de octubre de 2026.- Japón lanzó este martes, hora local, una nave espacial que viajará hasta Fobos, una de las dos lunas de Marte, con el objetivo de recoger muestras de su superficie y traerlas a la Tierra. El material podría ayudar a los científicos a conocer mejor el origen del Sistema Solar y las condiciones en las que surgió la vida.

La nave no tripulada, llamada MMX, despegó a bordo de un cohete H3 desde el Centro Espacial de Tanegashima, informó la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). Tras el lanzamiento, la agencia confirmó que la sonda se dirigía hacia Marte.

El plan es que la nave llegue a Fobos en agosto, descienda sobre su superficie y recolecte al menos 10 gramos de material. Si la misión tiene éxito, sería la primera vez que se traen muestras de esta luna marciana a la Tierra.

Además, la sonda estudiará Deimos, la otra luna de Marte, aunque no aterrizará en ella. La misión también busca determinar si Fobos podría servir como punto de apoyo para futuras expediciones humanas al planeta rojo.

Uno de los principales retos será aterrizar en Fobos, debido a que su gravedad es muy baja, lo que complica las maniobras de la nave.

Japón ya cuenta con experiencia en este tipo de misiones. En 2020, logró traer a la Tierra 5.4 gramos de polvo y roca de un asteroide situado a cientos de millones de kilómetros.

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