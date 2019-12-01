Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 22:20:15

Washington, Estados Unidos, 28 de noviembre de 2026.- El agujero de ozono sobre la Antártida alcanzó en 2026 su séptima mayor extensión desde que comenzaron los registros en 1979, de acuerdo con información de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Durante su temporada de mayor crecimiento, entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre, cubrió un promedio de aproximadamente 25 millones de kilómetros cuadrados. Su mayor extensión en un solo día ocurrió el 18 de septiembre, cuando llegó a los 27.1 millones de kilómetros cuadrados.

Los científicos explicaron que su tamaño estuvo relacionado con fuertes vientos fríos que rodearon la Antártida y favorecieron la pérdida de ozono en esa región.

Sin embargo, señalaron que, aunque el agujero fue más grande que en años recientes, no presentó una pérdida de ozono tan intensa como la registrada en otros años. Además, la recuperación de la capa de ozono continúa avanzando y se espera que siga mejorando durante las próximas décadas.

La capa de ozono es importante porque ayuda a proteger la vida en la Tierra al absorber gran parte de la radiación ultravioleta del Sol.