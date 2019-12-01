Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El deporte, la naturaleza y la vocación productiva de Michoacán se encontrarán en la Ruta de las Berries–Zamora 2026, competencia de ciclismo de montaña que se realizará los días 12 y 13 de diciembre, con la expectativa de reunir a 350 ciclistas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Por su parte, María Isabel González Jiménez, directora de Turismo de Zamora, detalló que el evento busca impulsar el turismo deportivo y mostrar los atractivos naturales de la región, reconocida por su producción de berries, a través de una experiencia que permitirá a las y los participantes disfrutar de sus paisajes y conocer la riqueza productiva del municipio y sus alrededores.

Asimismo, el presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), instancia organizadora del evento, José Luis Sosa Limón, explicó que se proyecta generar una derrama económica superior a los 3 millones de pesos. Las actividades comenzarán el sábado 12 de diciembre con la entrega de kits en el kiosco de la Plaza Principal de Zamora a las 12:00 horas, mientras que la competencia arrancará el domingo 13 a las 8:00 horas, con salida y meta en el Santuario Guadalupano, ubicado en el centro de la ciudad.

“La cuota de inscripción es de 350 pesos y esperamos a ciclistas de Guadalajara, Aguascalientes, Colima, Guanajuato y de distintos puntos del centro-occidente”, agregó Sosa Limón.

Además, el representante del Club Ciclista Procerditos y colaborador en la organización del evento, Cristian Jhovani Romero, informó que esta actividad representa una oportunidad para atraer visitantes, promover el consumo local y fortalecer la actividad económica de prestadores de servicios turísticos, comercios y establecimientos de la región.

Este evento se desarrolla en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, como parte de las acciones que vinculan el deporte, el turismo y la actividad económica para generar espacios de convivencia y promover las riquezas de Michoacán. Para conocer más detalles e información sobre las inscripciones, que cerrarán el mismo día del evento, se pueden consultar las redes sociales de Cometud.