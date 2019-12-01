Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 10:19:16

Villavicencio, Colombia, a 24 de noviembre 2026.- Un atentado con un automóvil explosivo dejó un saldo preliminar de 25 personas heridas y daños materiales en la ciudad de Villavicencio, perteneciente al departamento del Meta, en Colombia.

De acuerdo con la información oficial, el ataque se registró la noche del 23 de noviembre, frente a la sede de Gobernación.

Se detalló que la explosión no dejó personas sin vida en el lugar, pero múltiples víctimas se encuentran hospitalizadas.

Además, se dio a conocer que la detonación creó un cráter en la vía pública y destruyó ventanas, puertas y establecimientos comerciales ubicados en los alrededores.

Igualmente, la fuerza del estallido ocasionó cortes de electricidad en la zona.

Por su parte, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, confirmó que el objetivo del atentado era la sede del gobierno departamental del Meta y advirtió que los responsables serán perseguidos.