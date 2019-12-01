Apatzingán, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El Centro Penitenciario de Apatzingán obtuvo la acreditación de la Asociación de Correccionales de América (ACA) tras cumplir al cien por ciento con los estándares internacionales de seguridad, protección, orden, justicia, administración y gestión.

La evaluación estuvo a cargo de Keith Neely, presidente del Comité Auditor de la ACA, y de Miguel Contreras, integrante del mismo organismo. Acompañados por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, los auditores realizaron un recorrido de dos días por el penal para verificar la correcta aplicación de las siete vertientes que integran cada estándar. La entrega oficial de la certificación se llevará a cabo en Phoenix, Arizona en el 2027.

El centro penitenciario acreditó el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, además de contar con instalaciones seguras, sanidad, limpieza, estancia digna, protección civil y control de químicos, entre otras vertientes.

Asimismo, quedó certificada la eficiencia operativa del penal mediante sus sistemas de seguridad, control perimetral, procesos de recepción, clasificación y custodia de internos, así como el manejo y control de armamento.

El orden en la aplicación de los procedimientos disciplinarios, los programas de prevención y atención médica, la salubridad, la prevención y control de adicciones, el acceso a tribunales y a la asistencia legal, la no discriminación y la seguridad jurídica también formaron parte fundamental de esta acreditación.

El cumplimiento en materia de vinculación y acercamiento familiar, recreación, actividades deportivas, biblioteca, prácticas religiosas, capacitación para el trabajo, educación y liberación de internos, sumado a la aplicación de procedimientos, el presupuesto y el acceso para personas con discapacidad, entre otros rubros, permitió que el penal obtuviera una calificación de 100 de 100 en las acciones implementadas.