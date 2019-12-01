Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 15:51:11

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Como resultado de una acción operativa conjunta entre la FGE, la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil y la Unidad de Seguimiento, Inteligencia, Investigación y Análisis (SIIA) de la Policía Morelia, se logró la detención de tres sujetos por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 18 de febrero de 2026, José Antioco “N” se encontraba en compañía de los investigados al interior de un inmueble en la localidad de Loma Caliente, municipio de Morelia.

En ese sitio, la víctima habría recibido un golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte. Posteriormente, sus presuntos agresores trasladaron el cuerpo a un predio aledaño, donde le habrían prendido fuego.

Como resultado de las diligencias, el Ministerio Público reunió datos de prueba sobre la posible responsabilidad de Rodolfo “N”, de 77 años de edad, y sus hijos Armando “N” y Rodolfo “N”, de 53 y 48 años, respectivamente, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez de Control los respectivos mandatos judiciales.

La detención estuvo a cargo de agentes de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo de las referidas corporaciones de seguridad, durante una acción operativa realizada en las inmediaciones del Periférico Paseo de la República.

La situación jurídica de los imputados será determinada por la autoridad jurisdiccional.