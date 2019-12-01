Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- En atención a un reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre que intentaba trasladar a la Ciudad de México una maleta con 10 kilogramos de hierba verde con las características de la mariguana.

El hecho se registró en la Central de Autobuses de Morelia, ubicada en la colonia Félix Arreguín, sitio donde los agentes de la Guardia Civil de la unidad Guardianes del Camino detectaron al implicado, quien se encontraba en posesión de una maleta que emanaba un fuerte olor a mariguana. Al realizar la inspección correspondiente, en el interior de la misma fueron localizados ocho paquetes envueltos con cinta gris que contenían la citada droga.

El detenido y el enervante asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, donde se dará seguimiento a las investigaciones respectivas para determinar su situación jurídica.

La SSP refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia y prevención del delito, así como mantener operativos estratégicos para combatir el trasiego de sustancias ilícitas y evitar que estas actividades pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de la población michoacana.