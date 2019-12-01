Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 11:08:42

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- Hoy Tzintzuntzan celebra 13 años como Pueblo Mágico, tiempo en el que se ha convertido en uno de los imperdibles de Michoacán. La capital del imperio purépecha te espera para vivir unas fiestas decembrinas llenas de historia, tradición y hermosos paisajes naturales, destacó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

Este emblemático Pueblo Mágico es conocido como el “lugar de colibríes”, nombre que honra el constante y vibrante aleteo de estas aves que habitan la región. “Además los turistas y visitantes se pueden sumergir en la grandeza de sus imponentes Yácatas, zona arqueológica que vigila el lago de Pátzcuaro desde tiempos milenarios”, comentó el titular de la política turística estatal.

Además, las personas podrán acercarse al Convento de Santa Ana, una joya arquitectónica construida con piedras reutilizadas de las Yácatas, donde cada muro narra siglos de encuentro entre culturas. Y si llegas en el invierno, no te puedes perder su artesanía de tule, sus nacimientos monumentales, y el ambiente acogedor que envuelve sus calles durante esta temporada.

Para conocer más sobre este hermoso Pueblo Mágico, puedes ingresar al sitio web https://visitmichoacan.com.mx/