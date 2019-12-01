¿Sin planes para el 14 de febrero? Sabores tradicionales te esperan en Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 17:15:14

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- Pátzcuaro será sede de la Celebración Nacional de Cocineras y Cocineros Tradicionales de México 2026, que se realizará del 13 al 15 de febrero en la Plaza Vasco de Quiroga, con la participación de más de 80 participantes de 17 estados del país, quienes ofrecerán platillos típicos de sus regiones.

Entre la oferta gastronómica destacan la morisqueta con frijoles, rana en chile verde con vinagreras, uliche rojo con pejelagarto, nopales con insectos, hongos silvestres en mole rojo, papas con bistec, torreznos de nopales, pollo en ajonjolí, chicharrón en salsa de xoconostle, tamales de huazontle, tlacoyos de frijol, escamoles, chinicuiles, huitlacoche y tostadas de arriero.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, comentó que la muestra gastronómica se complementará con bebidas tradicionales, entre ellas agua de tuna roja, café de maíz, atole de cempasúchil y agua de garambullo.

Participarán representantes de entidades como Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Sonora, Oaxaca y Tabasco.

Desde Morelia, el traslado a Pátzcuaro toma alrededor de 40 minutos. En este Pueblo Mágico también podrán disfrutar de la tradicional nieve de pasta en negocios locales, recorrer su mercado, admirar los paisajes naturales, subir al Estribo Grande o pasear en lancha rumbo a la isla de Janitzio.

Para planear su visita, pueden apoyarse en Tata Pancho, el primer asistente turístico de inteligencia artificial en México, disponible en https://visitmichoacan.com.mx/