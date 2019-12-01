Sectur toma protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Hoteles de Morelia

Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- La Asociación de Hoteles de Morelia inicia su gestión 2026-2028. En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, tomó protesta a Carlos Montes de Oca como nuevo presidente de la organización, así como a las y los integrantes de su mesa directiva.

El equipo de trabajo está integrado por Gerardo Murray, vicepresidente; Omar Estrada, segundo vicepresidente; Claudia Chávez, secretaria; Zyanya Guzmán, tesorera, y Rebeca Pintor, protesorera.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) hizo un llamado para sumar esfuerzos e incentivar que más hoteles se asocien y participen de manera ordenada: “Desde la Sectur estamos promoviendo a través de nuestras plataformas que los turistas y visitantes vivan la experiencia de hospedarse en los hoteles del estado. Tenemos que mostrar los beneficios para que la gente siga usando estos servicios”.

El funcionario estatal recordó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha permitido una estrecha coordinación con la Federación: “En seis ocasiones la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, ha visitado Michoacán con compromisos concretos. Serán 300 millones de pesos de inversión para que se cumplan proyectos de infraestructura turística directamente”.

Por su parte, Carlos Montes de Oca, presidente entrante de la Asociación de Hoteles de Morelia, explicó que se debe trabajar en un escenario de igualdad frente a las plataformas digitales de hospedaje: “La nueva mesa directiva asume el compromiso de trabajar de manera eficaz para que a los viajeros les sea cada vez más atractivo quedarse con nosotros”.