Sectur proyecta a Michoacán ante prestadores de servicios turísticos en la Fitur: Sectur

Madrid, España, a 22 de enero de 2026.- Michoacán continúa proyectando su potencial turístico en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en Madrid, España. Este evento permite dar a conocer los atractivos y fortalezas del estado, con el objetivo de atraer a viajeros de todo el mundo para que vivan experiencias memorables en la entidad.

En el primer día de actividades, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) y quien encabeza la delegación estatal, se reunió con diversos prestadores de servicios turísticos para presentar la oferta del destino. Destacó los patrimonios de la humanidad, las migraciones de la mariposa monarca, la emblemática Noche de Muertos, la gastronomía y las playas, entre otras opciones que ofrece “el alma de México”.

Entre los primeros encuentros destacó la reunión sostenida con la Spain Film Commission, además de la promoción en diversos medios internacionales, los cuales mostraron interés en la conectividad aérea de Michoacán de cara al próximo Mundial de Fútbol, donde México será una de las sedes.

Las actividades de la Fitur 2026 continuarán hasta el domingo 25 de enero. Para esta edición, los organizadores de la feria más importante para el turismo en Iberoamérica prevén una afluencia superior a los 255 mil asistentes durante los cinco días de encuentro entre expertos del sector.