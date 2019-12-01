Sectur Oaxaca celebra la Feria Nacional de la Agrobiodiversidad 2025

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca), en coordinación con la empresa El Andador Travel, dio el banderazo de inicio al servicio de transporte gratuito a la Feria Nacional de la Agrobiodiversidad 2025, celebrada en el ejido Unión Zapata, del municipio San Pablo Villa de Mitla.

La titular de Sectur Oaxaca, Saymi Pineda Velasco explicó que esta colaboración permitió contar con traslado gratuito para turistas y locales, desde el Parque Juárez El Llano en la capital oaxaqueña, con horarios de salida a las 7:00, 10:00, 13:00, y 16:00 horas, y un viaje de retorno a las 17:30 horas.

Señaló que, acciones como esta, les permite conocer de cerca la riqueza cultural, natural e histórica de la entidad, fomentando un turismo comunitario que fortalece la economía de personas productoras y genera bienestar para las familias locales.

Con esta estrategia, Sectur Oaxaca se sumó al encuentro campesino nacional, impulsado por la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), que celebra la riqueza agrícola de México, resalta la importancia del maíz y proyecta a Oaxaca como un referente en experiencias agroturísticas y comunitarias.