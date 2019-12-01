Más de 3 mil seccionales de Morena refrendan su apoyo a Bedolla y a la 4T; alistan movilización al Zócalo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 16:22:56

Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- Más de 3 mil representantes seccionales, presidentas, presidentes y secretarios de los comités de Morena en Michoacán se reunieron este fin de semana en un encuentro estatal para conmemorar los siete años del inicio de la Transformación, espacio en el que refrendaron su respaldo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, las y los asistentes destacaron que la continuidad del proyecto transformador es fundamental para garantizar estabilidad, justicia social y soberanía nacional.

En ese sentido, anunciaron que el próximo 6 de diciembre acudirán al Zócalo de la Ciudad de México, donde participarán en la concentración nacional para defender los principios de la Cuarta Transformación y manifestar su apoyo a las acciones implementadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro reunió a alcaldes, legisladoras y legisladores locales y federales, así como a regidores de distintas regiones del estado, quienes coincidieron en que la unidad interna de Morena es la principal fortaleza del movimiento.

Además, llamaron a redoblar esfuerzos territoriales, fortalecer la organización comunitaria y mantener cercanía con la ciudadanía para consolidar la transformación en Michoacán y en el país.

Con esta reunión, las bases morenistas del estado enviaron un mensaje claro de cohesión y compromiso rumbo a los próximos desafíos nacionales.