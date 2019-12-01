Hombre muere atropellado en la autopista Siglo XXI; conductor responsable huyó

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 00:06:03

Ziracuaretiro, Mich., a 30 de noviembre de 2025.– Un hombre aún no identificado perdió la vida la noche del sábado luego de ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga en la autopista Siglo XXI, en el tramo que conecta Uruapan con Lázaro Cárdenas.

El incidente fue reportado por automovilistas que observaron a la víctima tendida cerca del acotamiento y de inmediato alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio, pero sólo pudieron confirmar que el hombre, de entre 25 y 30 años de edad, ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron posteriormente para iniciar las diligencias. Personal de la Unidad de Atención Inmediata realizó el levantamiento del cuerpo y comenzó con la recopilación de indicios que permitan establecer la mecánica del hecho y determinar el tipo de vehículo involucrado.

El fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense en espera de que sus familiares puedan identificarlo. Meanwhile, las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con el conductor responsable que abandonó la escena.