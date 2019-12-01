Ultiman a tiros a una joven mujer En Zamora, Michoacán

Ultiman a tiros a una joven mujer En Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 22:38:00
Zamora, Michoacán.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, una joven mujer fue asesinada a balazos en la colonia Acanto II de esta ciudad.

 

AL respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido asentamiento habían atacado a balazos a una mujer.

 

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una mujer si vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales últimos Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una joven la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

