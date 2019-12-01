En operativo abaten a sujeto que emboscó dos veces a agentes de la Fiscalía dejando un herido grave, en Coahuayana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 23:24:18

Coahuayana, Mich., a 29 de noviembre de 2025.- Lo que comenzó como una denuncia por violencia familiar terminó desencadenando una intensa operación policial en la comunidad de El Camalote, donde un sujeto identificado como Adalberto M. fue abatido tras atacar en dos ocasiones a personal de seguridad de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos iniciaron temprano, cuando elementos de la Fiscalía Regional acudieron a un domicilio ubicado en la calle Hidalgo, esquina con Mariano Escobedo, para atender la denuncia por la aparente agresión contra un familiar del señalado. Durante las primeras diligencias, el hombre habría recibido a tiros a los agentes investigadores.

El ataque dejó gravemente herido a un Policía de Investigación, quien tuvo que ser evacuado de emergencia en helicóptero al municipio de Charo para recibir atención médica especializada.

La agresión provocó una movilización inmediata de fuerzas federales y estatales. Elementos de la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal desplegaron un operativo conjunto para dar con el responsable. Sin embargo, el individuo volvió a abrir fuego contra el personal que realizaba la búsqueda.

En la segunda confrontación, y bajo protocolos de actuación, los agentes repelieron la agresión. El presunto atacante fue abatido en el lugar.

La Fiscalía informó que ya se realizan las diligencias correspondientes para la plena identificación del fallecido y la entrega del cuerpo a sus familiares, además de las actuaciones legales que marca la ley para esclarecer por completo los hechos.

La comunidad se mantiene en alerta mientras se espera información adicional sobre el estado de salud del agente herido y el desarrollo de la investigación.