Sectur invita a viajar seguro este verano utilizando servicios con Registro Nacional de Turismo

Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, hizo un llamado a turistas y visitantes para que en estas vacaciones contraten a prestadores que cuenten con su Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente, a fin de disfrutar de una experiencia segura, confiable y de calidad.

La dependencia estatal recordó que la entidad ofrece una amplia diversidad de experiencias en sus siete regiones turísticas, donde es posible disfrutar de naturaleza, cultura, gastronomía, playas, turismo de aventura, Pueblos Mágicos y una gran riqueza artesanal.

“Para esta temporada de verano invitamos a las y los turistas a acercarse con quienes cuentan con su Registro Nacional de Turismo, ya que es un instrumento muy valioso que brinda certeza y confianza a quienes visitan nuestro estado”, señaló el secretario.

Asimismo, exhortó a contratar guías de turistas certificados y servicios turísticos que cumplan con la normatividad vigente, ya que ello contribuye a ofrecer una atención profesional, fortalecer la calidad del sector y garantizar experiencias seguras para las y los visitantes.

El titular de la Sectur enfatizó que el compromiso con la profesionalización del sector y la promoción de un turismo responsable, seguro y de calidad permite a las y los visitantes nacionales e internacionales disfrutar plenamente de la riqueza que distingue a “el alma de México”. Para conocer el listado de quienes cuentan con su RNT vigente, se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/, donde aparecen hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos que han cumplido con este requisito.