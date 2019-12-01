Sectur invita a viajar seguro este verano utilizando servicios con Registro Nacional de Turismo

Sectur invita a viajar seguro este verano utilizando servicios con Registro Nacional de Turismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 16:49:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, hizo un llamado a turistas y visitantes para que en estas vacaciones contraten a prestadores que cuenten con su Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente, a fin de disfrutar de una experiencia segura, confiable y de calidad.

La dependencia estatal recordó que la entidad ofrece una amplia diversidad de experiencias en sus siete regiones turísticas, donde es posible disfrutar de naturaleza, cultura, gastronomía, playas, turismo de aventura, Pueblos Mágicos y una gran riqueza artesanal. 

“Para esta temporada de verano invitamos a las y los turistas a acercarse con quienes cuentan con su Registro Nacional de Turismo, ya que es un instrumento muy valioso que brinda certeza y confianza a quienes visitan nuestro estado”, señaló el secretario.

Asimismo, exhortó a contratar guías de turistas certificados y servicios turísticos que cumplan con la normatividad vigente, ya que ello contribuye a ofrecer una atención profesional, fortalecer la calidad del sector y garantizar experiencias seguras para las y los visitantes.

El titular de la Sectur enfatizó que el compromiso con la profesionalización del sector y la promoción de un turismo responsable, seguro y de calidad permite a las y los visitantes nacionales e internacionales disfrutar plenamente de la riqueza que distingue a “el alma de México”. Para conocer el listado de quienes cuentan con su RNT vigente, se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/, donde aparecen hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos que han cumplido con este requisito.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan otra red de vigilancia criminal en Apatzingán, Michoacán; crecen dudas sobre pasividad del gobierno de Fanny Arreola ante denuncias desde 2025
Ataque con bombas molotov deja tres taxis incendiados en Apatzingán, Michoacán: alcaldesa Fanny Arreola presume en redes “Ferias de la paz”
Cae "El Bomba" en Hermosillo; está señalado como segundo al mando de organización criminal
Accidente sobre la México-Querétaro deja 10 heridos
Más información de la categoria
Desmantelan otra red de vigilancia criminal en Apatzingán, Michoacán; crecen dudas sobre pasividad del gobierno de Fanny Arreola ante denuncias desde 2025
Detienen a presunto jefe operativo por caso de comunicadora desaparecida en Veracruz
Este viernes concluye aplicación de examen de admisión en la UMSNH
Ataque con bombas molotov deja tres taxis incendiados en Apatzingán, Michoacán: alcaldesa Fanny Arreola presume en redes “Ferias de la paz”
Comentarios