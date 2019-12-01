Se fortalece conexión aérea con vuelos internacionales a la región Costa: Sectur Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 21:27:16

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) informa que, a partir del 3 de diciembre, iniciarán operaciones los nuevos vuelos desde Estados Unidos y Canadá que fortalecerán la conectividad aérea de Puerto Escondido y Bahías de Huatulco.

Para el caso de Puerto Escondido, American Airlines incorporará tres vuelos procedentes de Dallas, con dos frecuencias por semana los días miércoles y sábado; lo que agregará alrededor de 8 mil asientos anuales a este destino.

Asimismo, a partir del 12 de diciembre operará un vuelo semanal desde Calgary con la empresa WestJet, con salidas todos los viernes hasta el 24 de abril de 2026. Esta nueva ruta generará una oferta de aproximadamente 3 mil 780 asientos adicionales.

A ellos se suma el vuelo proveniente de Toronto, operado por Air Canada, que estará activo del 17 de diciembre de 2025 al 8 de abril de 2026, con una frecuencia semanal los días miércoles, lo que representa la disponibilidad de 2 mil 363 asientos más.

El Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco recibirá un nuevo vuelo desde Vancouver de la aerolínea Air Canada, a partir del 7 de diciembre, con una frecuencia semanal los domingos hasta el 12 de abril de 2026 y una oferta de 2 mil 835 asientos disponibles.