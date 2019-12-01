Santa Clara del Cobre enamora al mundo en FITUR 2026: Dayana Pérez Mendoza

Santa Clara del Cobre enamora al mundo en FITUR 2026: Dayana Pérez Mendoza
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 11:01:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Madrid, España, a 23 de enero 2026.- La participación del municipio de Salvador Escalante en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 representa un paso firme en la proyección turística, cultural y económica de Santa Clara del Cobre, fortaleciendo su presencia a nivel internacional y abriendo nuevas oportunidades para artesanas y artesanos locales.

La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó que estos espacios permiten consolidar al turismo como un verdadero motor de desarrollo social y económico para las comunidades, impulsando el reconocimiento del talento, la tradición y la identidad que distinguen a este Pueblo Mágico. Gobernar con amor, justicia y libertad es parte del compromiso que guía esta visión de desarrollo incluyente.

Durante FITUR 2026, Santa Clara del Cobre mostró al mundo el arte del cobre martillado, una herencia cultural que da identidad al municipio y que hoy trasciende fronteras. Escuchar, resolver y transformar ha sido clave para generar condiciones que permitan a las y los artesanos acceder a nuevos mercados y fortalecer su economía.

La alcaldesa agradeció el respaldo de la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora; del Secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy; y del Embajador de México en España, Quirino Ordaz, por abrir espacios de promoción internacional que permiten mostrar la esencia, la tradición y el trabajo de Santa Clara del Cobre.

Dayana Pérez Mendoza reiteró que se continuará trabajando para posicionar al municipio a nivel mundial, destacando su riqueza cultural, su gente y su historia, porque Santa Clara del Cobre enamora, consolidándose como un referente turístico de Michoacán y de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran armamento y animales exóticos en cateo de la FGEQ en Santa Rosa Jáuregui 
Sale del camino y vuelca en el anillo vial Fray Junípero Serra de Querétaro 
Choque por alcance termina en volcadura en el libramiento Norponiente de Querétaro
Destacan avances contra la extorsión en Querétaro con la aplicación CuelgaApp
Más información de la categoria
Sheinbaum destaca reducción de 28% en homicidio doloso en Veracruz en su sexenio
Cae ex campeón olímpico vinculado a organización criminal de Sinaloa acusado de traficar toneladas de estupefacientes; era objetivo prioritario del FBI
Defensa admite que militares ultimaron a joven en Sinaloa "por una probable confusión"
Chips “fantasma” ya se venden pese a vinculación obligatoria de líneas con CURP
Comentarios