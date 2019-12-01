Santa Clara del Cobre enamora al mundo en FITUR 2026: Dayana Pérez Mendoza

Madrid, España, a 23 de enero 2026.- La participación del municipio de Salvador Escalante en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 representa un paso firme en la proyección turística, cultural y económica de Santa Clara del Cobre, fortaleciendo su presencia a nivel internacional y abriendo nuevas oportunidades para artesanas y artesanos locales.

La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó que estos espacios permiten consolidar al turismo como un verdadero motor de desarrollo social y económico para las comunidades, impulsando el reconocimiento del talento, la tradición y la identidad que distinguen a este Pueblo Mágico. Gobernar con amor, justicia y libertad es parte del compromiso que guía esta visión de desarrollo incluyente.

Durante FITUR 2026, Santa Clara del Cobre mostró al mundo el arte del cobre martillado, una herencia cultural que da identidad al municipio y que hoy trasciende fronteras. Escuchar, resolver y transformar ha sido clave para generar condiciones que permitan a las y los artesanos acceder a nuevos mercados y fortalecer su economía.

La alcaldesa agradeció el respaldo de la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora; del Secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy; y del Embajador de México en España, Quirino Ordaz, por abrir espacios de promoción internacional que permiten mostrar la esencia, la tradición y el trabajo de Santa Clara del Cobre.

Dayana Pérez Mendoza reiteró que se continuará trabajando para posicionar al municipio a nivel mundial, destacando su riqueza cultural, su gente y su historia, porque Santa Clara del Cobre enamora, consolidándose como un referente turístico de Michoacán y de México.