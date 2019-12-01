Rumbo al Tianguis de Domingo de Ramos, Sectur profesionaliza al sector turístico de Uruapan

Rumbo al Tianguis de Domingo de Ramos, Sectur profesionaliza al sector turístico de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 12:55:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- En el marco de las acciones estratégicas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Turismo (Sectur) implementó en Uruapan dos jornadas de profesionalización diseñadas para fortalecer las competencias prácticas de agencias de viajes, guías, restauranteros y hoteleros. El titular de la dependencia, Roberto Monroy García, informó que estos esquemas de actualización buscan elevar los estándares de calidad en el servicio y consolidar la competitividad de los destinos locales.

Esta formación técnica se desarrolló previo al Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, donde participaron más de 200 prestadores de servicios turísticos de la región, con el objetivo de optimizar la atención al visitante y potenciar el desarrollo económico local.

Las sesiones formativas, organizadas como parte de los esfuerzos del eje de desarrollo económico del Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, estuvieron enfocadas en dos temas clave: protocolos de atención a comensales y marketing aplicado al turismo.

Compartir y aprender estas herramientas permitirá a los prestadores de servicios adoptar mejores prácticas para ampliar sus oportunidades de negocio, mejorar la experiencia del visitante y posicionar a Michoacán como un destino turístico moderno, seguro y con vocación de crecimiento.

El Plan Michoacán, presentado como una estrategia integral para el crecimiento regional, reconoce al turismo como un pilar clave para generar bienestar social, empleo y desarrollo económico sostenible en el estado. Con estas acciones, la Sectur reafirma su compromiso de profesionalizar la cadena de valor turística como un eje fundamental para el crecimiento económico y social de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por presuntos delitos contra la salud, la Policía Morelia detiene a cinco personas en la colonia Juárez
Bloqueo desata balacera en Chiapas; hay 3 policías heridos
Tras riña balean a un hombre en La Huerta, en Morelia, Michoacán
Harfuch confirma investigación contra resort en Puerto Vallarta ligado a organización de Jalisco
Más información de la categoria
Con o sin cargo, exigiré justicia para Carlos Manzo, afirma alcaldesa de Uruapan
Trump reacciona a resolución de la Corte contra aranceles recíprocos: "es una vergüenza", asevera
Dura derrota para Trump: aranceles globales son ilegales, determina Corte Suprema de EEUU
Difunden amenazas de tiroteo en preparatorias de la UANL; autoridades se movilizan
Comentarios