Rumbo al Tianguis de Domingo de Ramos, Sectur profesionaliza al sector turístico de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- En el marco de las acciones estratégicas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Turismo (Sectur) implementó en Uruapan dos jornadas de profesionalización diseñadas para fortalecer las competencias prácticas de agencias de viajes, guías, restauranteros y hoteleros. El titular de la dependencia, Roberto Monroy García, informó que estos esquemas de actualización buscan elevar los estándares de calidad en el servicio y consolidar la competitividad de los destinos locales.

Esta formación técnica se desarrolló previo al Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, donde participaron más de 200 prestadores de servicios turísticos de la región, con el objetivo de optimizar la atención al visitante y potenciar el desarrollo económico local.

Las sesiones formativas, organizadas como parte de los esfuerzos del eje de desarrollo económico del Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, estuvieron enfocadas en dos temas clave: protocolos de atención a comensales y marketing aplicado al turismo.

Compartir y aprender estas herramientas permitirá a los prestadores de servicios adoptar mejores prácticas para ampliar sus oportunidades de negocio, mejorar la experiencia del visitante y posicionar a Michoacán como un destino turístico moderno, seguro y con vocación de crecimiento.

El Plan Michoacán, presentado como una estrategia integral para el crecimiento regional, reconoce al turismo como un pilar clave para generar bienestar social, empleo y desarrollo económico sostenible en el estado. Con estas acciones, la Sectur reafirma su compromiso de profesionalizar la cadena de valor turística como un eje fundamental para el crecimiento económico y social de Michoacán.