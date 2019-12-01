Puruarán invita a disfrutar del Festival del Pan del 31 de octubre al 2 de noviembre

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- La tenencia de Puruarán, en el municipio de Turicato, celebrará el cuarto Festival del Pan 2026, “Un mosaico de olores y sabores”, del 31 de octubre al 2 de noviembre. El evento incluirá actividades gastronómicas, culturales y musicales enmarcadas en la Noche de Muertos, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de su titular, Roberto Monroy García.

La presidenta municipal de Turicato, Graciela Hernández Arreola, señaló que se instalarán unos 15 stands con la participación de 12 comercios locales, y se espera la asistencia de cinco mil personas, lo que generará una derrama económica de 100 mil pesos. Asimismo, enfatizó que el evento rinde homenaje a la tradición panadera de la localidad, donde el pan se elabora en hornos de piedra y barro y se vende de la forma tradicional: en canastos que los vendedores llevan sobre la cabeza por las calles del pueblo.

A esta herencia se suma la repostería, cuyos pasteles han ganado reconocimiento por su sabor, consolidando a Puruarán como un lugar para disfrutar de la riqueza gastronómica de Tierra Caliente.

El programa comenzará el sábado 31 de octubre, a las 17:00 horas, con la inauguración y la exposición y venta de pan; más tarde, habrá presentaciones musicales, un ballet folclórico y el concurso de la mejor concha. Las actividades continuarán el domingo 1 de noviembre con la participación del ballet folclórico del Cecytem plantel Cahulote de Santa Ana, música a cargo del DJ Alan Mix y el concurso a la mejor figura artística de pan, explicó José Manuel Gómez Gallegos, director de Cultura del municipio.

Las actividades del lunes 2 de noviembre incluirán un concierto de violín clásico a cargo de los Hermanos Figueroa, originarios de Cieneguillas del Huerto, y el divertido concurso del más tragón de pastel. Asimismo, a las 20:00 horas en la plaza principal, se llevará a cabo la exhibición y distribución del Pan de Muerto más grande de Michoacán, culminando con la entrega de reconocimientos a los panaderos y reposteros participantes.

Cabe mencionar que los organizadores, acompañados por los panaderos Silvia Vargas y los hermanos Joaquín y Jehová Almonte Silva, también presentaron algunas de las actividades que desarrollarán en el marco de la Noche de Muertos, como el desfile de catrinas y catrines y el recorrido por los altares que se lleva a cabo el 30 de octubre.