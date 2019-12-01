Localizan restos óseos en una fosa clandestina al sur de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.- Una búsqueda realizada durante varios días en una huerta de aguacate cercana a la comunidad de Cutzato culminó con el hallazgo de una fosa clandestina que contenía los restos óseos de un hombre, al sur de Uruapan.

El descubrimiento fue realizado por integrantes del colectivo "Madres Buscadoras con una Luz en el Corazón", quienes contaron con el acompañamiento de personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, policías municipales y representantes de la Comisión de Víctimas.

En el lugar, las labores de excavación permitieron localizar la osamenta junto con prendas de vestir, entre ellas un pantalón de mezclilla y una playera negra. También fueron encontrados un par de esposas, que presuntamente habrían sido utilizados para inmovilizar a la víctima, así como una esclava y una pulsera tejida con el nombre de “Ángel”.

Aunque este último objeto podría aportar información para las investigaciones, hasta el momento no se ha confirmado la identidad del hombre localizado.

Personal especializado de la Fiscalía llevó a cabo el procesamiento de la zona y posteriormente trasladó los restos humanos y los indicios al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios periciales necesarios para determinar la identidad de la víctima y avanzar en las investigaciones correspondientes.