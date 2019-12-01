Promueven el acceso universal al patrimonio queretano

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- Con el propósito de promover la accesibilidad y fortalecer la inclusión en la oferta turística del estado, la titulares de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Cultura (SECULT), Adriana Vega Vázquez Mellado, y Ana Paola López Birláin respectivamente, presentaron el programa “Cultura y Turismo sin Barreras: Miradas Inclusivas”, que abarca la edición del primer cuadernillo turístico inclusivo y un recorrido sensorial guiado por el Museo de Arte de Querétaro.

La Secretaria de Turismo, destacó que este tipo de acciones reafirman el compromiso de Querétaro con un turismo accesible y socialmente responsable; y resaltó al turismo como una actividad económica cuyo más importante objetivo, es el de generar comunidad.

“Cada paso que damos hacia la accesibilidad es una inversión en el futuro. Un futuro en el que todos puedan ver, sentir y disfrutar Querétaro desde sus propias capacidades, sin limitaciones ni barreras”, sostuvo.

Al hacer uso de la palabra el secretario Técnico de la Secretaría de Cultura, Luis Ricardo Arreola Moctezuma, coincidió en la importancia de generar espacios que integren la cultura, la educación y el turismo como herramientas para la construcción de una sociedad más equitativa.

Durante la ceremonia, se realizó un recorrido sensorial en el que participaron niñas y niños con discapacidad, acompañados por sus tutores, así como un taller de escritura en braille. El objetivo fue ofrecer una experiencia que estimule los sentidos y permita conocer el arte desde distintas perspectivas.

Asimismo, se presentó el cuadernillo turístico inclusivo, el cual está diseñado para que niños y niñas con discapacidad, puedan obtener información de los principales atractivos turísticos de la entidad, a través del tacto, el juego y la imaginación.

Con estas acciones, Querétaro avanza en la construcción de un modelo de turismo incluyente, donde la cultura y el patrimonio se abren a todas las personas, reafirmando que la inclusión también es destino.