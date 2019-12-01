Plan Michoacán contará con campaña turística nacional e internacional: Sectur

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.- El turismo es una parte primordial en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras el anuncio de las acciones que se emprenderán este mismo año, el sector turístico y su promoción es una parte medular de esta estrategia, comentó Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán.

Tras la mesa de diálogo que se realizó con empresarios, hoteleros, cocineras y cocineros tradicionales, presidentes de cámaras y demás integrantes de la cadena de valor turístico estatal, quienes compartieron sus propuestas, trabajo y soluciones para fortalecer el sector, se establecieron cuatro ejes a seguir.

Dichas acciones anunciadas hoy por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal comprenden la campaña nacional e internacional Michoacán Se Vive, la realización del Festival de Ciudades Patrimonio, el fortalecimiento a la infraestructura turística con 300 millones de pesos, y la integración de 28 municipios del estado en la Guía de Experiencias Comunitarias, que realiza la dependencia federal.

Con esto, externó el titular de Sectur estatal, se impulsará la promoción permanente de Michoacán ante los ojos del mundo, al visibilizar la riqueza y bondades que existen en las siete regiones turísticas, que se pueden disfrutar también gracias a la conectividad aérea y terrestre con la que cuenta. Acciones que son parte de la estrategia integral que contempla el destino de 57 mil millones de pesos por parte del Gobierno federal y 2 mil 700 millones por el Gobierno estatal para 100 acciones en 12 ejes como seguridad, justicia, turismo, salud, educación, infraestructura, desarrollo, entre otros rubros.