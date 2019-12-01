Cateos de Sinergia en Pedro Escobedo y Amealco dejan tres personas detenidas

Cateos de Sinergia en Pedro Escobedo y Amealco dejan tres personas detenidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 13:43:24
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Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó tres diligencias de cateo de manera simultánea en los municipios de Pedro Escobedo y Amealco, como parte de actos de investigación en curso.

Durante las intervenciones fueron detenidas tres personas, de las cuales una contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar, la cual fue cumplimentada durante el operativo.

Las diligencias fueron encabezadas por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal (POES), quienes brindaron seguridad perimetral.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

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