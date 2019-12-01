SSP de Corregidora da banderazo de salida a operativo especial de Semana Santa

Corregidora, Querétaro, a 30 de marzo 2026.- Para garantizar la tranquilidad de vecinos y visitantes en el municipio, Ángel Rangel Nieves, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora se realizó el banderazo de inicio del operativo especial de seguridad que se implementará durante el periodo vacacional de Semana Santa.

El cual, dijo, se extenderá a diversas plazas y centros comerciales del municipio, así como también se mantendrá vigilancia en zonas estratégicas como comunidades, carreteras, cuerpos de agua y centros comerciales.

“Nosotros no tenemos vacaciones, estamos a la orden de todos los vecinos y visitantes, incluso de quienes salen de viaje, para que tengan la confianza de que encontrarán sus casas y negocios tal como los dejaron”.

Detalló que entre las recomendaciones emitidas a la ciudadanía destacan el uso responsable de la línea de emergencias 911, evitar ingresar a bordos y presas, ya que no son espacios recreativos y representan un riesgo y no consumir alcohol si se va a conducir, para prevenir accidentes en traslados familiares.

Subrayó que durante esta temporada aumenta la afluencia a cuerpos de agua en 11 comunidades, siendo las presas de Bravo y Jaral las más concurridas. Por ello, se colocó señalética y se trabaja en coordinación con delegados, Protección Civil, Guardia Nacional, Sedena y la Policía Estatal para prevenir incidentes.

Recordó que en 2025 se reportó saldo blanco en estas zonas, y el objetivo es repetir ese resultado este año. “La seguridad la hacemos entre todos, queremos que al final de este periodo podamos decir que tuvimos saldo blanco”.