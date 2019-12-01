'Palacio de Catrinas' engalanará las Celebraciones de Día de Muertos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:17:07

Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2025.- Del 27 de octubre al 02 de noviembre, Morelia se vestirá de tradición para celebrar el Día de Muertos con el evento "Palacio de Catrinas" en el Palacio Municipal (calle Allende 403, Centro Histórico), una experiencia cultural y sensorial que ofrecerá un amplio programa de actividades artísticas, gastronómicas y musicales, en un entorno ornamentado con motivos tradicionales de esta emblemática celebración mexicana.

A través de la Secretaría de Turismo, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, rendirá homenaje a una de las tradiciones más representativas de México, fusionando diversas expresiones para crear una experiencia única tanto para visitantes, turistas y propios morelianos.

Además, el emblemático edificio del Palacio Municipal se convertirá en un espacio de las y los morelianos, al abrir sus puertas a presentaciones donde las familias locales y visitantes podrán disfrutar de la riqueza cultural de nuestra ciudad.

El acceso al “Palacio de Catrinas” será gratuito, y entre las actividades programadas se encontrarán las siguientes: pasarela de catrinas charras, mixología, talleres de serigrafía y pintura en artesanías de Capula, talleres de velas, oferta gastronómica y música con DJ.

Toda la información del Programa para celebrar el Día de Muertos, puede consultarse en las redes sociales de Turismo Morelia Mx, y en https://experienciamorelia.mx/

Morelia vive, recuerda y celebrará la tradición de Día de Muertos, con ésta y más de 50 actividades que se desarrollarán del 27 de octubre al 02 de noviembre en distintos puntos de la ciudad, como el Centro Histórico y las tenencias.