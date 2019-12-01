Michoacán vibra con la fuerza y el alma de los Kúrpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro

Michoacán vibra con la fuerza y el alma de los Kúrpites en Nuevo San Juan Parangaricutiro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:50:01
Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Michoacán bailó con el alma de los Kúrpites que se reunieron en la plaza principal de Nuevo San Juan Parangaricutiro para la tradicional competencia anual que reúne a los barrios de San Mateo y San Miguel, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Este legado cultural y turístico representó ante los asistentes de distintas edades la fuerza, la unión y el orgullo inquebrantable de ser purépecha, identidad que se lleva en la sangre y se baila con el alma. 

La emblemática competencia reunió en el espacio público tanto a la comunidad como a los turistas y visitantes en un entorno seguro, donde se plasmaron las tradiciones ante los ojos de las nuevas generaciones y de quienes han crecido con ellas. 

Además de ver cada movimiento que refleja técnica, fuerza y elegancia, los asistentes también quedaron cautivados por la indumentaria del Tarépiti y de la Maringuía. Dichos atuendos, recordó la Sectur Michoacán, incluyen delantales artesanales bordados por novias o amigas de los danzantes, además de otros elementos valiosos que portaron con orgullo.

Autoridades municipales destacaron la importancia de mantener este tipo de eventos, donde se fortalecen las tradiciones de “el alma de México”, a través de la preservación de la cultura, turismo y gastronomía.

