Michoacán se prepara para el turismo que llegará en 2026 para el Mundial: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 12:44:46
Ciudad de México, 21 de octubre de 2025.- Michoacán avanza con paso firme en el tema turístico. En la Ciudad de México, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), se reunió con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal y con sus homólogos de distintos estados del país. 

En este encuentro entre los responsables de las decisiones turísticas en el país, se afinaron los detalles para eventos como el Mundial de Fútbol, la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, así como el Tianguis Turístico de Acapulco, los cuales se llevarán a cabo en 2026.

Durante la jornada, también se abordó la presentación del Programa Sectorial de Turismo 2025–2030 (Prosectur), instrumento que alinea los esfuerzos de los gobiernos estatales con el federal para impulsar el desarrollo regional, la atracción de inversiones, la gobernanza turística, innovación, sostenibilidad y diversificación de mercados.

“Tuvimos una gran reunión de trabajo con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, con parte de su equipo y con las secretarias y secretarios de Turismo de México. Vienen meses de mucho trabajo, de consolidación y búsqueda de mercados emergentes para este rubro en nuestro país”, señaló Monroy García.

El titular de Sectur destacó que Michoacán seguirá caminando de la mano con todos los niveles de gobierno, con el sector y con las comunidades que le dan vida a “el alma de México”, para promover las siete regiones turísticas, la gastronomía, cultura, tradiciones y patrimonios culturales de la humanidad nombrados por la UNESCO.

