Michoacán recibiría hasta 1.5 millones de turistas en vacaciones de verano: Roberto Monroy

Morelia, Michoacán, a 01 de julio del 2026.- Más de un millón y medio de turistas estarían visitando el estado de Michoacán durante el periodo vacacional del verano, así lo estimó Roberto Monroy García, secretario de Turismo en la entidad; apuntó que ello generaría una derrama económica aproximada de dos mil 890 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal destacó que el número de viajeros representarían un incremento del seis por ciento en comparación a período igual del año anterior. Se estima que en el Aeropuerto Internacional de Morelia se reciban a más de un millón 284 mil pasajeros y en la Terminal de Autobuses a 325 mil.

Agregó que desde hace cerca de cinco meses entre el 50 y 55 por ciento de los turistas en Michoacán son internacionales, de manera que la expectativa para este período.

En este sentido, Roberto Monroy apuntó que desde la temporada pasada de Noche de Muertos creció un 6.5 por ciento la llegada de turismo chino a la entidad, por lo que siguen los trabajos de consolidación de Michoacán como destino para ese sector. Aunque se prevé un incremento fuerte para el mes de noviembre con dicha conmemoración, a partir de este verano se podría notar un mayor número de viajeros procedentes de China, dijo.

De la misma manera, consideró que aún hace falta mostrar más el destino para que el turismo asiático pueda extender su estancia en Michoacán, además de que puedan recomendarlo y regresar.