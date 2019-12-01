Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Vincular los paisajes, las comunidades y el talento de Michoacán con nuevas producciones audiovisuales es parte de la estrategia de promoción turística que impulsa la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), a través de la Comisión Fílmica de Michoacán (Cofilmich), para atraer proyectos que generen oportunidades económicas y laborales en la entidad.

Como parte de esta estrategia, el estado participó en MIP Cancún 2026, uno de los encuentros internacionales de referencia para la industria audiovisual en América Latina, donde fue uno de los siete estados invitados con una acreditación de cortesía, gracias a la gestión de Diana Álvarez Segoviano, de la Comisión de Filmaciones de México (Comefilm), y del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Durante tres jornadas de trabajo se establecieron acercamientos con productoras y organismos nacionales e internacionales, entre ellos Fremantle, TIS Productions, 360 Powwow, Prismáticos y la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA) para explorar posibles colaboraciones. Asimismo, se dio continuidad a la vinculación con el cineasta mexicano Eduardo Valenzuela, quien tiene previsto filmar un largometraje en Michoacán durante 2027.

Para la dependencia estatal, encabezada por Roberto Monroy García, la importancia de atraer producciones audiovisuales radica en que su realización genera actividad económica en las comunidades, mediante la contratación de servicios de hospedaje, alimentación, transporte, proveedores y profesionales locales, además de proyectar la riqueza natural y cultural del estado ante nuevas audiencias.

Monroy García destacó que a través de la Cofilmich se facilita el acercamiento de las producciones con autoridades, locaciones, servicios y talento michoacano, así como el acompañamiento durante las etapas de planeación y realización. La participación estatal en MIP Cancún también fue documentada por el medio especializado internacional PRODU y la Red Iberoamericana de Film Commissions (Iberofic), con difusión adicional de Spain Film Commission.