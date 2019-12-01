Ciudad de México, México. A 24 de noviembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos rescataron a un hombre de aproximadamente 40 años que amenazaba con arrojarse desde un puente vehicular sobre Periférico, a la altura de avenida San Jerónimo, en la alcaldía La Magdalena Contreras.
La situación fue detectada mediante las cámaras de videovigilancia del C2, lo que permitió movilizar a los equipos de emergencia.
Tras ponerlo a salvo, paramédicos lo valoraron y brindaron atención prehospitalaria. Posteriormente, fue canalizado para recibir apoyo psicológico especializado. El hombre no presentó lesiones.