*La Marina y la SSPC lo identificaron durante un operativo de vigilancia en Vado Hondo, Sinaloa. Los agentes aseguraron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con una sustancia granulada.

Cosalá, Sin., a 24 de noviembre de 2026.— Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a Samuel “N” en las inmediaciones de Vado Hondo, en el municipio de Cosalá. Las autoridades federales lo tenían identificado como un objetivo prioritario por su presunta relación con la producción de metanfetamina.

La detención ocurrió durante patrullajes terrestres y aéreos realizados como parte de los operativos de seguridad en Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, Samuel “N” es señalado como uno de los principales productores de drogas sintéticas en las zonas de Quilá y Eldorado y estaría vinculado con una facción de un grupo criminal.

Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían una sustancia granulada con características de una droga sintética. El reporte oficial no precisó la composición de la sustancia.

Tras informarle sus derechos, los agentes pusieron al detenido y los objetos asegurados a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, instancia que determinará su situación jurídica.