Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 09:55:14

*Durante los patrullajes también se hallaron 3.5 kilogramos de una sustancia con características de explosivo.

Cotija, Mich., a 24 de noviembre de 2026.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional localizaron siete artefactos explosivos improvisados y una granada de fragmentación durante recorridos de vigilancia en el municipio de Cotija. El material fue destruido en el lugar del hallazgo debido al riesgo que implicaba manipularlo y trasladarlo.

Las comandancias de la XII Región Militar y de la 21.ª Zona Militar informaron que el hallazgo ocurrió durante patrullajes y reconocimientos terrestres realizados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En el mismo recorrido, los uniformados aseguraron 3.5 kilogramos de una sustancia que, según el reporte militar, presentaba características de emulgel explosivo.

Los elementos inhabilitaron y destruyeron de forma controlada los artefactos, la granada y la sustancia en el sitio.

Una vez concluida la intervención, dieron aviso a las autoridades federales competentes.