Michoacán proyecta su riqueza cultural y turística en la Feria de León 2026: Sectur

Morelia, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Michoacán ya tiene presencia en la Feria Estatal de León 2026, que se realiza del 9 de enero al 4 de febrero. Este evento es considerado uno de los escaparates más importantes del país para impulsar el turismo, al atraer a miles de visitantes nacionales e internacionales, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Junto con prestadores de servicios turísticos, artesanas y artesanos, la comitiva michoacana se encuentra en el estand ubicado en el pasillo principal del Poliforum León del Recinto Ferial, con un horario de atención de 10:00 a 23:00 horas. En este espacio se promocionan las riquezas de las experiencias y atractivos naturales, gastronómicos, culturales y artesanales, que hacen de Michoacán “el alma de México”.

“Esta es una plataforma importante para mostrar las bellezas y cualidades del estado, tales como las guitarras de Paracho, los juguetes de madera de Pátzcuaro o las artesanías de Santa Clara del Cobre. Al mismo tiempo se promueven los Pueblos Mágicos, las migraciones naturales como la Mariposa Monarca, y los Patrimonios de la Humanidad que tenemos como la celebración de la Noche de Muertos”, señaló el funcionario estatal.

El titular de la política turística estatal informó que la riqueza de las siete regiones de Michoacán será promocionada durante las cinco semanas de actividades. En este periodo, los organizadores de la feria proyectan una asistencia superior a los 6.9 millones de personas.

Al visitar los conciertos y atractivos de la feria, los asistentes podrán descubrir en un solo lugar la grandeza de Michoacán. “Esta feria proyecta y conecta con los recuerdos, las tradiciones y nuestra identidad, para que turistas y visitantes recuerden por qué deben venir y vivir Michoacán”, concluyó Monroy García.