Michoacán presente en China para tianguis turístico

Pekín, China, a 25 de septiembre de 2025.- Michoacán ya se encuentra en China para el Tianguis Turístico de México que por primera vez se realiza en el continente asiático, donde se mostrará la riqueza gastronómica, cultural, festiva y turística con la que cuenta.

Del 25 al 26 de septiembre, y en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, promoverá ante los asistentes los atractivos, destinos y experiencias que convierten al estado en “el alma de México”.

“Esta presencia es muy importante porque el mercado chino manda mucho turismo al mundo, más de 150 millones de sus habitantes salen cada año a viajar por el mundo con una estancia promedio de siete noches o más, dejando una fuerte derrama económica. A México llegan más de 100 mil chinos, es un mercado que debemos potenciar para que vayan más al país y claro que a Michoacán”.

El encargado de la política turística de Michoacán enfatizó que las ventajas que tiene el estado para el mercado chino son los dos vuelos que ha impulsado la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“De China a Tijuana hay dos vuelos diarios que nos permiten que de Tijuana a Morelia puedan conectar fácilmente, ya que en Michoacán tenemos conexión con esta ciudad fronteriza. Con nosotros conocerán el tema de la cultura, la tradición, gastronomía, artesanías, y la Noche de Muertos que nos une con la manera en cómo ellos honran a sus antepasados. Además la mariposa monarca les ha encantado”, destacó el funcionario estatal.

Acompañando a la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, Monroy García destacó que el encuentro marca un paso histórico para compartir con el pueblo chino la riqueza y herencia histórica que solo México y Michoacán ofrecen al mundo.