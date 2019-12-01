Principios de Morena siguen siendo mi brújula: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 11:53:44

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025.- Los principios de Morena siguen siendo mi brújula: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la entrega de su cuarto informe de gobierno en la ciudad de Morelia.

El mandatario estatal enfatizó que estos valores obradoristas son fundamentales para el ejercicio, pues sin esas columnas, cualquier obra se tambalea. De la misma manera, agradeció a los fundadores de Morena por los trabajos desplegados en la entidad.

Subrayó que la Cuarta Transformación no es solo un cambio en el gobierno, sino un cambio radical del ejercicio del poder, que ha puesto.

Ramírez Bedolla sentenció que en Michoacán se construye y se avanza sin deuda pública, pues la deuda la paga el pueblo, así como ocurrió en gobiernos anteriores, como el de Silvano Aureoles, dijo, al que se le aprobaron cuatro mil millones de pesos en deuda y aún no se sabe qué se construyó.

El gobernador consideró que su gobierno tendrá cuatro legados principales:

* Michoacán construye: programa de infraestructura pública más ambicioso en los últimos 50 años y al que se le han invertido más de 40 mil millones de pesos en carreteras, infraestructura educativa, salud.

* Visión social y ambiental: desarrollo con ética y visión restitutiva, que antepone a la gente y su futuro.

* Movilidad: este gobierno marcará un antes y después en la manera de habitar y ver las ciudades.

* Recuperación de la rectoría de la educación: se puso orden para evitar que las infancias dejen de ser rehenes de los grupos de intereses.