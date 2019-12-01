Gobierno de Bedolla reducirá más del 50% la deuda pública, estima Luis Navarro

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 11:41:05

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025.- La administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla logrará reducir la deuda de Michoacán aproximadamente 50 por ciento, o incluso más, estimó Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA) en la entidad.

En entrevista, el encargado de las arcas estatales compartió que con proveedores, lo contratado en 2022, 2023, 2024 y 2025 quedaría liquidado en su mayoría, mientras que algunos contratos o convenios quedarían pendientes por monto menor a los dos mil millones de pesos.

La deuda con bancos de corto plazo será liquidada antes de concluir el sexenio, mientras que la deuda a largo plazo que fue reestructurada, quedará por debajo de los 19 mil millones de pesos. En cuanto a terceros institucionales, dijo, se pretende liquidar el cien por ciento de la deuda, con instituciones como SAT, IMSS, ISSSTE, Pensiones Civiles.

Subrayó que en lo que va de la administración se han pagado cerca de 12 mil millones de pesos de deuda.

Luis Navarro subrayó que no solamente se paga puntualmente las nóminas, sino también a las empresas prestadoras de servicios, que en su mayoría son michoacanas, es decir, también se generan empleos en el estado.

Destacó que el ordenamiento financiero y la implementación del gobierno digital, será el legado de Bedolla en materia de finanzas, pues al recibir la administración, no estaban registrados todos los adeudos o sentencias que se tuvieron que saldar.