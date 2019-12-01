Michoacán consolida su vocación de turismo cultural con impulso a la literatura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 18:31:54

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Michoacán es un destino con vocación amplia de turismo cultural, y este sector se fortaleció con la renovación de la mesa directiva de la Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede estatal, comentó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

Ante la presencia de Sergio Morett Manjarrez, presidente nacional de Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la nueva presidenta de la Academia en Michoacán, Alma Patricia Olmedo Núñez, agradeció la confianza y enfatizó los esfuerzos que emprenderá junto a su mesa directiva durante este periodo.

Durante el acto, se reconoció la labor de la presidenta saliente, Maribel Arreola Rivas, quien afirmó dejar en buenas manos a este grupo dedicado a la promoción cultural y al impulso de las nuevas generaciones.

Finalmente, Olmedo Núñez reiteró la importancia de la poesía como herramienta de identidad y memoria, elementos fundamentales en Michoacán al ser una tierra de profunda riqueza cultural de la que han emergido destacados talentos literarios.